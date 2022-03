Ein 57-Jähriger ist mit seinem Motorrad in Halver (Märkischer Kreis) gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann wurde am Samstag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Sechs Motorradfahrer hätten auf einer Bundesstraße ein Auto überholt. Der letzte Motorradfahrer habe beim Einscheren zu stark gebremst, um offenbar einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dabei sei er zu Fall gekommen und über die Gegenfahrbahn in einen Zaun gerutscht. Nachdem er zunächst nicht ansprechbar gewesen sei, habe er beim Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig sitzen können, sagte der Sprecher.

