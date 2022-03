Ein 89-Jähriger ist am Sonntag an seinen schweren Verletzungen nach einem Unfall gestorben. Er und eine 86-jährige Frau waren vergangene Woche von einem Auto in Magdeburg erfasst und lebensgefährlich verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Schwerverletzten seien nach dem Unfall zunächst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden. Über den Zustand der Frau Tage machte die Polizei keine Angaben. Der 62-jährige Fahrer des Autos erlitt bei dem Unfall einen Schock und wurde ambulant behandelt.

