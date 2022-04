Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) erwartet über die Osterfeiertage zahlreiche Reisende und Tagesausflügler auf den Fahrradstrecken in Sachsen-Anhalt. «Die Räder, die sich die Leute in den vergangenen Pandemiejahren gekauft haben, werden nun auch genutzt werden», sagte Benjamin Gehne, stellvertretender Landesvorsitzender des ADFC in Sachsen-Anhalt. Insbesondere bei gutem Wetter würden nun viele auf Fahrräder und E-Bikes zurückgreifen.

«Die richtige Rad-Saison geht mit dem guten Wetter und den freien Tagen los», sagte Gehne. Die Pandemieöffnungen von Cafes und Biergärten beflügelten zudem bei vielen den Griff zum Rad anstatt zum Auto. Das werde auch für Autofahrer sichtbar sein, sagte Gehne und mahnte zur Vorsicht und gegenseitigen Rücksichtnahme. In weiten Teilen des Landes seien die Radwege gar nicht oder nur schlecht ausgebaut, so dass Radfahrer auf die Straße ausweichen müssten.

Als besonders beliebte Ziele nannte Gehne den «Elberadweg mit Schwerpunkt Dessau-Wittenberg bis hoch in die Altmark», auch das Saale-Unstrut-Gebiet mit den Winzern und Weingütern sei zu dieser Jahreszeit beliebt. Im Harz und Harzvorland mit den recht anspruchsvollen Anstiegen böten E-Bikes eine angenehme Alternative zum klassischen Fahrrad, sagte Gehne. «Die Zugänglichkeit steigert sich.»