Magdeburg erreicht Pokal-Final-Four: 34:26 gegen GWD Minden

Der SC Magdeburg hat im DHB-Pokal ungefährdet das Final Four in Hamburg erreicht. Gegen Ligakonkurrent GWD Minden siegten die Grün-Roten im ersten Spiel des Jahres vor 2058 Zuschauern mit 34:26 (18:11). Bester Magdeburger Schütze war Kay Smits mit neun Toren, für Minden waren Tomas Urban und Jan Grebenc mit je sechs Treffern am erfolgreichsten.

Der SC Magdeburg hat im DHB-Pokal ungefährdet das Final Four in Hamburg erreicht. Gegen Ligakonkurrent GWD Minden siegten die Grün-Roten im ersten Spiel des Jahres vor 2058 Zuschauern mit 34:26 (18:11). Bester Magdeburger Schütze war Kay Smits mit neun Toren, für Minden waren Tomas Urban und Jan Grebenc mit je sechs Treffern am erfolgreichsten.

Beide Teams brauchten, um sich ins Spiel zu arbeiten, produzierten zu Beginn viele Fehler. Schließlich setzte sich der SCM erstmals auf zwei Treffer ab (5:3/12.). Die GWD zog sofort die Auszeit, doch der SCM baute den Vorsprung auf fünf Tore aus (9:4/18.). Der SCM fand immer mehr zu seinem Spiel und hatte zur Pause bereits eine beruhigende Führung.

In der zweiten Hälfte erhöhten die Elbestädter ihren Vorsprung rasch auf zehn Treffer (23:13/38.). GWD-Trainer Frank Carstens stellte in einer Auszeit auf eine etwas offensivere Deckung um und die Gäste verkürzten (26:19/45.). Zu mehr als einem Zwischenhoch reichte es jedoch nicht, der SCM war einfach zu stark. Schon am Mittwoch empfängt der SCM die Mindener erneut - diesmal in der Liga.