Explosion in Mehrfamilienhaus: Vier Verletzte

Im Keller eines Magdeburger Mehrfamilienhauses hat es am späten Montagnachmittag eine Explosion gegeben. Vier Menschen seien leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Abend. Ursache der Explosion und Details zum Ablauf des Vorfalls blieben zunächst unklar, ebenso die Höhe des Schadens. Die Gegend um das Haus in der Straße Alt Fermersleben sei stundenlang gesperrt worden. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Eine defekte Gasleitung wurde nicht ausgeschlossen.

