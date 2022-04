Ein 85-Jähriger ist in Magdeburg mit seinem Auto erst gegen einen Baum gefahren und dann mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann bei dem Unfall am Montagmittag lebensbedrohlich verletzt. Der 85-Jährige kollidierte den Angaben zufolge zunächst aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Baum, der sich auf der linken Seite der Straße befand. Danach fuhr der Mann halbseitig auf dem Radweg und der Straße weiter und stieß mit dem stehenden Auto eines 66-Jährigen zusammen, der sich dabei leicht verletzte. Beide wurden in naheliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.