Magdeburg mit Unentschieden: 29:29 bei BM Logroño La Rioja

Für Titelverteidiger SC Magdeburg hat es in der European League erstmals in einem Pflichtspiel in dieser Saison nicht zu einem Sieg gereicht. Beim spanischen Vertreter Logroño gab es am Dienstagabend nur ein 29:29 (16:13), der SCM bleibt aber Erster seiner Gruppe. Bester Magdeburger Werfer war Philipp Weber mit sieben Treffern, für Logroño war Agustin Casado mit acht Toren am erfolgreichsten.

Die Partie begann zäh, torarm und ausgeglichen (2:3/8.), der SCM leistete sich viele leichte Fehler. Die offensive 5:1-Deckung der Gastgeber stellte Magdeburg vor Probleme. Nach Einwechslung von Marko Bezjak führte der SCM dann doch mit drei Toren (9:6/18.) und brachte den Vorsprung in die Pause.

Die Gastgeber verkürzten zu Beginn der zweiten Hälfte (17:16/37.), aber der SCM verteidigte seine Führung gelassen. Magdeburg ging wieder auf drei Tore weg, doch erneut konterte Logroño, drehte die Partie (24:25/55.). Der SCM blieb zwar dran, mehr als ein Unentschieden schaffte Grün-Rot aber nicht.