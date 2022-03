Mit einem Konzert und der Verleihung des Georg-Philipp-Telemann-Preises an den US-amerikanischen Musikwissenschaftler Steven D. Zohn sind am Sonntag in Magdeburg die 25. Telemann-Festtage zu Ende gegangen. Zohn bekomme die Auszeichnung für seine besonderen Verdienste mit Blick auf die Etablierung und Profilierung einer modernen Telemann-Forschung in den USA, teilten Veranstalter und Staatskanzlei mit.

Mit einem Konzert und der Verleihung des Georg-Philipp-Telemann-Preises an den US-amerikanischen Musikwissenschaftler Steven D. Zohn sind am Sonntag in Magdeburg die 25. Telemann-Festtage zu Ende gegangen. Zohn bekomme die Auszeichnung für seine besonderen Verdienste mit Blick auf die Etablierung und Profilierung einer modernen Telemann-Forschung in den USA, teilten Veranstalter und Staatskanzlei mit.

«Ihr Schaffen hilft maßgeblich bei der Etablierung und Profilierung einer modernen Telemann-Forschung in den USA», sagte Kulturminister Rainer Robra (CDU) laut Mitteilung zu dem Ausgezeichneten. «Der mit Ihren Publikationen verbundene Erkenntnisgewinn trägt wesentlich zur Internationalisierung der Telemann-Forschung bei.»

Die mehr als 30 Veranstaltungen der zehntägigen Telemann-Festtage mit dem Motto «Klangfarben» verbuchten den Angaben zufolge eine Auslastung von durchschnittlich 80 Prozent. 2020 waren die Festtage coronabedingt einen Tag vor ihrer Eröffnung abgesagt worden. «Die Zeit der Pandemie habe deutlich gezeigt, wie sehr die Kultur fehle, wenn sie nicht stattfinden könne», sagte Robra.

Die Telemann-Festtage widmen sich dem Leben und Werk des in Magdeburg geborenen Barock-Komponisten Georg Philipp Telemann (1681-1767). Die Telemann-Festtage finden alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Telemann-Wettbewerb statt. Die 25. Festival-Ausgabe fiel, bedingt durch die Absage vor zwei Jahren, in das 60. Gründungsjahr.