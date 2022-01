Magdeburg verzichtet auf Arslan-Verpflichtung

Der 1. FC Magdeburg verzichtet auf eine Verpflichtung von Ensar Arslan von Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98. Der Drittliga-Tabellenführer hatte den Offensivspieler im Trainingslager in der Türkei getestet, sieht in dem 20-Jährigen laut Medienberichten keine umgehende Verstärkung. «Ensar hat viele Dinge gut gemacht, aber dass er direkt den Sprung rein schaffen würde, haben wir für uns nicht festgestellt», sagte Trainer Christian Titz. Der FCM beginnt sein Restprogramm der Rückrunde am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) beim SC Freiburg II.

