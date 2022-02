Magdeburg weiter auf Aufstiegskurs: 3:1 gegen Wiesbaden

Der 1. FC Magdeburg befindet sich in der 3. Fußball-Liga nach dem elften Spiel in Serie ohne Niederlage weiter auf Aufstiegskurs. Gegen den SV Wehen Wiesbaden gewann der Tabellenführer am Samstag vor offiziell 13 564 Zuschauern mit 3:1 (1:1). Gustaf Nilsson (14.) brachte die Gäste in Führung, Jason Ceka (38./Foulelfmeter), Amara Condé (68.) und Baris Atik (84.) drehten die Partie. Wiesbadens Emanuel Taffertshofer sah wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte (78.). Der FCM liegt nun schon 16 Punkte vor dem Relegationsrang drei.

Der 1. FC Magdeburg befindet sich in der 3. Fußball-Liga nach dem elften Spiel in Serie ohne Niederlage weiter auf Aufstiegskurs. Gegen den SV Wehen Wiesbaden gewann der Tabellenführer am Samstag vor offiziell 13 564 Zuschauern mit 3:1 (1:1). Gustaf Nilsson (14.) brachte die Gäste in Führung, Jason Ceka (38./Foulelfmeter), Amara Condé (68.) und Baris Atik (84.) drehten die Partie. Wiesbadens Emanuel Taffertshofer sah wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte (78.). Der FCM liegt nun schon 16 Punkte vor dem Relegationsrang drei.

Die Gäste überließen Magdeburg das Spiel, lauerten mit zwei engen Ketten hinter der Mittellinie, so dass dem FCM Räume für das gewohnte Angriffsspiel fehlten. Als Magdeburg einen Konter nicht geklärt bekam, köpfte Nilsson recht freistehend die Gästeführung. Magdeburgs Trainer Christian Titz reagierte noch vor der Pause mit einem Doppelwechsel. Ceka besorgte nach Foul an Tatsuya Ito mit einem verwandelten Strafstoß noch vor dem Seitenwechsel den Ausgleich.

Nach der Pause setzte sich dasselbe Spiel fort, auch wenn die Gäste etwas früher attackierten. Dem FCM fehlte es an der Durchschlagskraft, aber insgesamt hatte Magdeburg bessere Gelegenheiten als in der ersten Hälfte. Ito (58.) und Ceka (60.) scheiterten noch am Gästetorwart, ehe Condé nach einem Freistoß zur FCM-Führung köpfte. Dominik Prokop (77.) vergab die beste Ausgleichschance. Wiesbaden schwächte sich durch den Platzverweis selbst, sodass Atik gegen nur noch zehn Spieler für die Entscheidung sorgte.