Magnet-Angler löst Einsatz von Polizeitauchern in Spree aus

Ein sogenannter Magnet-Angler hat in Berlin einen Einsatz von Polizeitauchern in der Spree ausgelöst. Der Mann habe am 30. Oktober mit dem Magneten an seiner Angel einen größeren Gegenstand aus Metall in der Spree nahe der Kaiserin-Augusta-Brücke zwischen Charlottenburg und Moabit gefunden, ihn aber offenbar nicht aus dem Wasser ziehen können, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Gemeldet habe er den unbekannten Fund erst am Mittwoch, woraufhin die Polizeitaucher das Gewässer untersuchten. Sie entdeckten eine alte Granate, die ungefährlich war. Den Gegenstand des Magnetanglers fanden sie bis zum Nachmittag zunächst nicht. Die Brücke war vorsorglich gesperrt worden. Magnetangler suchen in Gewässern gezielt nach Metallgegenständen.

Ein sogenannter Magnet-Angler hat in Berlin einen Einsatz von Polizeitauchern in der Spree ausgelöst. Der Mann habe am 30. Oktober mit dem Magneten an seiner Angel einen größeren Gegenstand aus Metall in der Spree nahe der Kaiserin-Augusta-Brücke zwischen Charlottenburg und Moabit gefunden, ihn aber offenbar nicht aus dem Wasser ziehen können, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Gemeldet habe er den unbekannten Fund erst am Mittwoch, woraufhin die Polizeitaucher das Gewässer untersuchten. Sie entdeckten eine alte Granate, die ungefährlich war. Den Gegenstand des Magnetanglers fanden sie bis zum Nachmittag zunächst nicht. Die Brücke war vorsorglich gesperrt worden. Magnetangler suchen in Gewässern gezielt nach Metallgegenständen.