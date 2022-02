Mahnwachen nach Angriff auf Ukraine

Der Krieg in der Ukraine bewegt auch die Menschen in Niedersachsen. Am Donnerstagabend kamen viele zu Mahnwachen in etlichen Städten zusammen. Am Freitag gibt es eine Kundgebung in Hannover, zudem Friedensgebete überall im Land.

Auch in Niedersachsen sind die Menschen geschockt angesichts des Angriffs russischer Streitkräfte auf die Ukraine. In vielen Städten im Norden wurden am Donnerstagabend Mahnwachen abgehalten. Die evangelischen Kirchen riefen zu Friedensgebeten auf. Die Bremische Bürgerschaft leuchtete am Abend in den Nationalfarben der Ukraine.

Für Freitagabend ist eine Kundgebung in Hannover mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) angekündigt, auf dem Marktplatz Bremen soll es ein Friedensgebet geben. Auch in Hameln soll es am Nachmittag ein interreligiöses Friedensgebet geben. Die Kirchen wollen um 18.00 Uhr mit Gebeten und Glockengeläut ein Signal gegen Krieg und für den Frieden setzen. Für Menschen, die wegen der schrecklichen Nachrichten Trost suchen, könnten die Friedensgebete und Andachten ein Ort der Begegnung sein, hieß es.

Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer äußerte sich klar zur Eskalation der Krise: «Ich bin entsetzt über den Einmarsch Russlands in die Ukraine. Das ist ein klarer Bruch des Völkerrechts.» An diesem kriegerischen Konflikt werde deutlich, wie wenig selbstverständlich und wie brüchig der Friede grundsätzlich sei und wie sehr immer wieder aufs Neue um ihn gerungen werden müsse. «Ich bete dafür, dass die Kampfhandlungen so schnell es geht beendet werden. Ich hoffe, dass im Kreml die Einsicht Einzug hält, dass es letztendlich nur Verlierer geben kann», ergänzte der Bischof.

Tote, Verletzte, Vertriebene, menschliches Leid in unfassbarem Ausmaß, zerstörte Staaten und ruinierte Volkswirtschaften - das seien die schrecklichen Folgen von Kriegen. Die Eskalation in der Ukraine berge genau dieses Risiko. Deshalb sei es unbedingt erforderlich, mit diplomatischen Mitteln weiteres Blutvergießen zu verhindern.