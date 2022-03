Ein Bauarbeiter ist bei Arbeiten an einem Radweg in der Nähe von Maintal (Main-Kinzig-Kreis) von einem Bagger überrollt und tödlich verletzt worden. Der 56-Jährige geriet am Mittwoch bei Rangierarbeiten unter das Fahrzeug, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Baggerfahrer erlitt einen Schock. Die Bundesstraße 8 war nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und geht von einem Arbeitsunfall aus. Zuvor hatte «hessenschau.de» darüber berichtet.

