Die Feuerwehr hat in Wächtersbach (Main-Kinzig-Kreis) zwei Katzen vor einem Wohnungsbrand gerettet. Das Feuer war am Mittwochabend in einem Einfamilienhaus aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte. Eine Bekannte der verreisten Bewohner, die sich um die Tiere kümmerte, habe den Qualm bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Das Feuer konnte nach Angaben des Sprechers schnell gelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Das Haus sei zunächst nicht bewohnbar. Der Schaden belaufe sich auf etwa 150.000 Euro.

Die Feuerwehr hat in Wächtersbach (Main-Kinzig-Kreis) zwei Katzen vor einem Wohnungsbrand gerettet. Das Feuer war am Mittwochabend in einem Einfamilienhaus aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte. Eine Bekannte der verreisten Bewohner, die sich um die Tiere kümmerte, habe den Qualm bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Das Feuer konnte nach Angaben des Sprechers schnell gelöscht werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Das Haus sei zunächst nicht bewohnbar. Der Schaden belaufe sich auf etwa 150.000 Euro.