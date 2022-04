Ein Pferd ist in der Region Würzburg aus einem Anhänger auf die Autobahn gestürzt und dort herumgeirrt. Die Halterin konnte das Tier am Donnerstag auf der A3 nach kurzer Zeit wieder einfangen, bevor es zu Unfällen kam, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Pferd hatte wohl im Anhänger gescheut und gegen die Heckklappe getreten, die sich daraufhin öffnete. Es verletzte sich bei dem Sturz in der Nähe von Wertheim auf der bayerischen Seite leicht an den Hinterbeinen und wurde in eine Tierklinik gebracht.

Ein Pferd ist in der Region Würzburg aus einem Anhänger auf die Autobahn gestürzt und dort herumgeirrt. Die Halterin konnte das Tier am Donnerstag auf der A3 nach kurzer Zeit wieder einfangen, bevor es zu Unfällen kam, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Pferd hatte wohl im Anhänger gescheut und gegen die Heckklappe getreten, die sich daraufhin öffnete. Es verletzte sich bei dem Sturz in der Nähe von Wertheim auf der bayerischen Seite leicht an den Hinterbeinen und wurde in eine Tierklinik gebracht.