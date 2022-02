Mainz beim Tabellennachbarn Union: «Keine einfache Aufgabe»

Trotz der Misere beim 1. FC Union Berlin will der FSV Mainz 05 nicht leichtfertig an seine nächste Aufgabe in der Fußball-Bundesliga herangehen. «Das wird keine einfache Aufgabe. Wenn wir dort gewinnen wollen, müssen wir die wenigen Möglichkeiten, die der Gegner uns bietet, effektiv nutzen», warnte Trainer Bo Svensson vor dem Spiel zwischen dem Tabellenachten und -neunten am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Seine Mannschaft reist mit sieben Punkten aus den zurückliegenden drei Liga-Partien nach Berlin, zuletzt gab es einen berauschenden 3:2-Erfolg gegen Bayer Leverkusen. Union hat hingegen dreimal hintereinander verloren und dabei kein Tor geschossen hat, zudem wiegt der Abgang von Max Kruse zum VfL Wolfsburg schwer. Svensson kann mit zwei Ausnahmen auf seinen kompletten Kader zurückgreifen: Neben dem langzeitverletzten Innenverteidiger Jeremiah St. Juste fällt Ersatztorwart Finn Dahmen wegen einer Bänderverletzung im Sprunggelenk aus.