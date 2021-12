Mainz-Coach Svensson: «Alle ein Stück weit zurückgelehnt»

Der Mainzer Cheftrainer Bo Svensson ist an der Seitenlinie in Aktion. Foto: Arne Dedert/dpa

Der Mainzer Cheftrainer Bo Svensson hat nach der 0:1-Niederlage bei Eintracht Frankfurt Selbstkritik geübt. «Die erste Halbzeit waren wir nicht am Anschlag. Die Eintracht war klar besser. Wir haben gedacht, wir verwalten. Wir waren nicht bereit, das ist auch meine Verantwortung. Ich habe auch Fehler gemacht in der Vorbereitung auf dieses Spiel. Das ärgert mich sehr», sagte der Däne am Samstag. Svensson prangerte vor allem die schwache Anfangsphase des FSV Mainz 05 im Rhein-Main-Derby der Fußball-Bundesliga an.

Der Mainzer Cheftrainer Bo Svensson hat nach der 0:1-Niederlage bei Eintracht Frankfurt Selbstkritik geübt. «Die erste Halbzeit waren wir nicht am Anschlag. Die Eintracht war klar besser. Wir haben gedacht, wir verwalten. Wir waren nicht bereit, das ist auch meine Verantwortung. Ich habe auch Fehler gemacht in der Vorbereitung auf dieses Spiel. Das ärgert mich sehr», sagte der Däne am Samstag. Svensson prangerte vor allem die schwache Anfangsphase des FSV Mainz 05 im Rhein-Main-Derby der Fußball-Bundesliga an.

«Ich muss hinterfragen, was wir seit Dienstag gemacht haben», monierte Svensson, dessen Jahresbilanz mit 57 Bundesliga-Punkten trotz der abschließenden Derby-Niederlage positiv ausfällt. Am Dienstag hatten die 05er noch deutlich mit 4:0 gegen Hertha BSC gewonnen und dabei überzeugt. «Ich habe das Gefühl, dass wir uns alle ein Stück weit zurückgelehnt haben. Das ärgert mich, bei mir selbst vor allem», sagte Svensson.