Ein bei einem Unfall auf dem Festgelände des «Mainzer Rheinfrühlings» schwer verletzter Mitarbeiter eines Fahrgeschäfts ist außer Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Der 25-Jährige war am Mittwochnachmittag offenbar von einem Pendel an einem langen Arm der Attraktion im Fahrbetrieb erfasst und schwer verletzt worden, wie ein Sprecher der Stadt Mainz am Donnerstag erklärte. Der Verletzte sei in die Uniklinik eingeliefert worden. Die Messe wurde aufgrund des Unfalls ab 18.00 Uhr geschlossen.

«Wahrscheinlich stand er zur falschen Zeit am falschen Ort», sagte der Sprecher. An einen technischen Defekt glaube er nicht. Die Fahrgeschäfte seien alle gerade erst vom TÜV geprüft worden. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei.

Am Donnerstagvormittag sollte es auf dem Festgelände eine Messe für den schwer verletzten jungen Mann geben, so die Stadt. Dazu werde man sich gemeinsam mit einer Schaustellerpfarrerin um 11.00 Uhr am Autoscooter-Fahrgeschäft versammeln. Ab 12.00 Uhr soll das Volksfest dann wieder regulär öffnen. Das Fahrgeschäft, an dem der Mitarbeiter verunglückte, bleibe aber vorerst außer Betrieb.