Mainz ohne Kapitän Niakhaté - Bielefeld mit sieben Neuen

Ohne Kapitän Moussa Niakhaté geht der FSV Mainz 05 in das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld. Der Abwehrspieler sitzt in der Partie am Dienstagabend (20.45 Uhr) zunächst auf der Bank und wird in der Dreierkette durch David Nemeth ersetzt. Ansonsten setzt Mainz-Trainer Bo Svensson auf die gleiche Anfangsformation wie beim überzeugenden 4:1-Sieg in der Vorwoche gegen den FC Augsburg. Eine große Personal-Rochade gibt es beim Bundesliga-Vorletzten aus Bielefeld. Trainer Frank Kramer hat seine Startelf gegenüber dem 1:3 gegen Borussia Dortmund gleich auf sieben Positionen verändert.