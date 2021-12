Mainz ohne Personalnot gegen Hertha: Szalai-Einsatz offen

Ohne personelle Sorgen geht der FSV Mainz 05 in die Fußball-Bundesligapartie am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC. Fraglich ist allerdings, ob Stürmer Adam Szalai nach einem Autounfall in den Kader zurückkehren kann. «Er hat noch eine Untersuchung beim Arzt. Ich weiß noch nicht, ob er grünes Licht bekommt», sagte 05-Trainer Bo Svensson am Montag.

Eine größere Rotation zur Schonung von Spielern für das Rhein-Main-Derby am Samstag bei Eintracht Frankfurt plant der Däne nicht. «Ich habe keinen solchen Masterplan für diese beiden Spiele. Die Jungs müssen alles rauspressen», betonte der Coach. «Es ist bekannt, dass wir bewusst nicht den allergrößten Kader haben, aber wir finden, dass die Spieler frisch und fit sind.»



Eine Zielvorgabe in Sachen Punkte macht Svensson zumindest öffentlich nicht. «Natürlich wird die Tabelle besser aussehen, wenn wir mit 24 oder 25 statt 21 Punkten in die Winterpause gehen. Aber mir geht es darum, dass wir unser Spiel auf den Platz bringen, wie man es gegen Wolfsburg und in München gesehen hat», sagte er. «Wenn uns das gelingt, werden sich die beiden nächsten Gegner strecken müssen, um gegen uns zu gewinnen.»