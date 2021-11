Mal Flocken, mal Tropfen: Weitere Niederschläge in Hessen

Die Hessen müssen sich auf weiter feuchtes und ungemütliches Wetter einstellen. Am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach neue Niederschläge, wie er am Samstag mitteilte. Diese kämen im Bergland als Schnee herunter und seien mit Glätte verbunden, in tiefen Lagen regne oder schneeregne es. Vorübergehender Flockenwirbel sei aber auch im Flachland mal möglich. Wärmer als drei Grad dürfte es nicht werden, im Bergland bleiben die Temperaturen unter null Grad. Ähnlich gestaltet sich laut DWD das Bild am Montag mit Schnee-, Schneeregen- oder Regenschauern.

Am Dienstagmorgen könnte bei Schneeregen und zeitweise möglichem gefrierenden Regen Vorsicht geboten sein, bevor sich laut DWD dann bei wärmeren Temperaturen Dauerregen ansage. Dazu frische der Wind auf, im Bergland könne es teils zu stürmischen Böen kommen.