Mangel an Richtern: Kein ordnungsgemäßer Gerichtsbetrieb

Das Landgericht Darmstadt kann mangels Richterinnen und Richtern im kommenden Jahr keinen ordnungsgemäßen Gerichtsbetrieb gewährleisten. «Angesichts der nicht ausreichenden Anzahl der dem Landgericht Darmstadt zur Verfügung stehenden Richterinnen und Richter kann die in vielen Bereichen bereits eingetretene erhebliche Verlangsamung der Rechtspflege nicht mehr durch Maßnahmen der Geschäftsverteilung abgewendet werden», teilte das Gericht am Freitag über einen Beschluss des Präsidiums mit. Die sich seit Jahren zuspitzende Situation insbesondere bei den erstinstanzlichen Zivilkammern habe die Bestände so erheblich anwachsen lassen, dass mit dem derzeitigen Personal und gleichzeitig neu eingehenden Fällen ein Abbau der Bestände aussichtslos sei.

Die zuletzt vom Justizministerium zugewiesenen sechs neuen Stellen hätten für eilbedürftige Strafsachen und für unaufschiebbare Verfahren bei den Wirtschaftsstrafkammern eingesetzt werden müssen. Das seit Jahren wachsende Defizit bezifferte das Gericht auf zuletzt immer noch 25 Richter.