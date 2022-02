Mann attackiert Rettungskräfte

Ein alkoholisierter Mann hat in Berlin-Marienfelde Mitarbeiter eines Rettungsdienstes angegriffen und einen Helfer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, rief die Ehefrau des 50-jährigen Mannes am frühen Samstagmorgen den Rettungsdienst in die Wehnertstraße, weil dieser bewusstlos im Bett zu liegen schien. Als die Helfer ihn wach bekamen, wurde er deren Schilderungen nach aggressiv und schlug sie.

Nach einer zwischenzeitlichen Beruhigung der Situation soll der Mann dann aus der Wohnung hinter den Rettungskräften hergelaufen, einen 41-jährigen Helfer am Hals gepackt und versucht haben, ihn mit einer Weinflasche zu attackieren. Der Helfer wurde dabei so schwer verletzt, dass er seine Dienst nicht fortsetzen konnte.

Auf den Angreifer, bei dem ein Atemalkoholwert von rund 1,7 Promille festgestellt wurde, kommen nun gleich mehrere Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf Sanitäter und wegen der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel zu. Denn er soll nicht nur gegen die Rettungskräfte gewalttätig gewesen sein, sondern auch noch eine Absaugpumpe der Helfer aus dem Haus geworfen haben, die dabei erheblich beschädigt wurde. Folge: Der Rettungswagen konnte in der Nacht keine weiteren Einsätze mehr fahren.