Mann bedroht: 27-Jähriger in Mühlhausen festgenommen

Die Polizei hat am Mittwoch einen 27-Jährigen in Mühlhausen wegen Bedrohung festgenommen. Er soll einen 51 Jahre alten Mann in Bayern mehrfach über die sozialen Netzwerke bedroht haben, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. In einem Video soll dabei auch eine mögliche Schusswaffe aufgetaucht sein. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen stellten die Beamten eine Schreckschusswaffe sicher. Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizei in Bayern geführt, hieß es.

