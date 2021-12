Mann bei Explosion schwer verletzt

Durch eine Explosion in einer Mülltonne ist ein Mann in Frankfurt schwer verletzt worden. Zeugen hätten am Mittwochvormittag im Stadtteil Sachsenhausen einen lauten Explosionsknall gehört, teilte die Polizei mit. Die Ursache war zunächst unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Es handele sich um einen älteren Mann, sagte ein Sprecher. Seine Personalien stünden noch nicht fest, da er nicht ansprechbar sei.

