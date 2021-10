Mann beißt Polizisten: Zwei Beamte in Wismar schwer verletzt

Die Polizei in Wismar ermittelt gegen einen 35-jährigen Mann, der zwei Beamte angegriffen und so schwer verletzt haben soll, dass sie länger dienstunfähig sind. Wie eine Polizeisprecherin am Montag erklärte, waren die Beamten am Sonntag von einer Zeugin in eine Kleingartenanlage gerufen worden, weil dort jemand randalierte. Dort trafen sie den Verdächtigen. Dieser habe erst noch Angaben zu seiner Person gemacht, sei dann aber urplötzlich auf die Polizisten losgegangen. Einem Beamten habe er kräftig in die Hand gebissen.

Die Beamten wurden derart verletzt, dass sie Verstärkung rufen mussten. Schließlich wurde der 35-Jährige überwältigt und mit auf das Revier genommen. Ihm wird unter anderem Körperverletzung und Hausfriedensbruch vorgeworfen. Ob ein Zusammenhang mit einem Einbruch in ein Gartenhaus besteht, werde noch geprüft.