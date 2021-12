Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Mann fährt an Heiligabend betrunken mit Rad auf der Autobahn

Ein 38 Jahre alter Mann ist an Heiligabend betrunken mit einem Fahrrad auf der Autobahn 4 gefahren. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 2,51 Promille, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Mehrere Autofahrer hatten am Freitagmorgen die Polizei verständigt, weil sie den Fahrradfahrer kurz vor der Anschlussstelle Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) bemerkt hatten. Beamte der Autobahnpolizei holten den Mann schließlich vom Standstreifen.

Laut Polizei gab er an, Lastwagenfahrer zu sein und zusammen mit einem weiteren Fahrer an der Raststätte «Teufelstal» zu verharren, ehe sie am Montag weiterfahren wollten. Mit dem Fahrrad wollte der Mann den Angaben zufolge weiteren Alkohol besorgen. Wie die Polizei mitteilte, darf der Mann seinen Lastwagen nun zunächst nicht mehr fahren. Auch der zweite Fahrer habe unter Alkoholeinfluss gestanden. Demnach sicherten die Beamten den Sattelzug gegen ein mögliches Wegfahren.