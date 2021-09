Mann fällt durch Glasdach: Schwer verletzt

Ein Mann ist in der Nacht zu Freitag am Hermannplatz durch das Glasdach eines Kaufhauses gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Derzeit sei noch unklar, warum der Mann das Dach betreten hatte, teilte die Polizei am Morgen mit. Auch weitere Details zu dem Unfall waren noch nicht bekannt.

