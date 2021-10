Mann in Hanauer Innenstadt mit Schere verletzt

Mit einer Schere ist ein Mann in der Hanauer Innenstadt attackiert worden. Der 21-Jährige sei von einem 46-Jährigen angegriffen worden, teilte die Polizei am Mittwoch in Offenbach mit. Gegen den mutmaßlichen Angreifer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe, die zu der Auseinandersetzung am Dienstag geführt haben, und sucht Zeugen.

Mit einer Schere ist ein Mann in der Hanauer Innenstadt attackiert worden. Der 21-Jährige sei von einem 46-Jährigen angegriffen worden, teilte die Polizei am Mittwoch in Offenbach mit. Gegen den mutmaßlichen Angreifer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe, die zu der Auseinandersetzung am Dienstag geführt haben, und sucht Zeugen.