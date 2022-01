Mann in Recklinghausen getötet: Frau festgenommen

Ein 49-jähriger Mann ist in der Nacht zum Sonntag in seiner Wohnung in Recklinghausen getötet worden. Eine 25-jährige Frau sei als Tatverdächtige festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Recklinghausen. «Man muss von einem Tötungsdelikt ausgehen», betonte er. Die Mordkommission der Polizei Recklinghausen habe die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Details zum Geschehen und zum Hintergrund der Tat teilte die Polizei zunächst nicht mit. Die Frau soll am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über den Vorfall berichtet.

