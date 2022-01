Mann in Rollstuhl angegriffen und verletzt: Zeugen gesucht

Ein 31-Jähriger hat am Freitag in Karlsruhe einen in einem Rollstuhl sitzenden Mann angegriffen. Das Opfer wurde durch mehrere, harte Tritte gegen den Oberkörper verletzt und fiel durch den Angriff aus seinem Rollstuhl, wie die Polizei mitteilte. Warum es zu der Auseinandersetzung im Bereich des Werderplatzes, an der mehrere Personen beteiligt gewesen waren, kam, war bislang unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

