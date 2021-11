Mann misshandelt und ausgesetzt: Zeugin berichtet

Im Prozess um einen mutmaßlichen brutalen Akt von Selbstjustiz in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) hat eine Nachbarin vor Gericht Eindrücke vom Tattag Ende Februar geschildert. Sie habe die Hauptangeklagte und deren Ex-Partner damals vor dem Neubaublock getroffen und an Äußerungen von einer Bestrafungsaktion gehört, sagte die Zeugin am Dienstag am Landgericht Neubrandenburg. Als sie damals empfahl, die Polizei einzuschalten, sei sie bedroht worden. Sie habe heute noch Angst vor der Angeklagten und ihrem 47-jährigen damaligen Lebensgefährten.

Die Staatsanwaltschaft wirft der 26-jährigen Angeklagten, die erst kurz vorher nach Lärz gezogen war, dem 47-Jährigen und zwei jüngeren Bekannten versuchten Mord und Freiheitsberaubung vor. Sie sollen den 39-jährigen Nachbarn am 28. Februar in Lärz brutal misshandelt, erniedrigt, ihn gequält und auf ein altes Militärgelände entführt haben. So wurden dem Mann mit einem Cuttermesser die Haare gekürzt und Zeichen in die Haut eingeritzt. Auf dem abgesperrten Militärgelände soll die Truppe den Schwerverletzten zum Sterben in einen Bunkerschacht gestoßen haben.

Dort konnte sich der Geschädigte wider Erwarten befreien, zu einer Siedlung schleppen und Hilfe holen. Die Angeklagten schweigen vor Gericht zu den Vorwürfen. Am Dienstag wurde am Landgericht ein Video abgespielt, in dem das Opfer Polizisten auf dem Militärgelände erläutert, wie es misshandelt und in den Schacht gestoßen worden war.

Die Hauptangeklagte soll als Motiv geäußert haben, dass der Geschädigte ihren sechsjährigen Sohn sexuell missbraucht habe. Beweise für einen Missbrauch gab es laut Staatsanwaltschaft nicht. Der Prozess wird am 23. November fortgesetzt. Das Opfer soll Anfang Dezember angehört werden, ein Urteil 2022 fallen.