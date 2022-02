Mann mit Axt in Linienbus: Festnahme

Ein Mann hat am Mittwoch mit einer Axt einen Linienbus in Hanau bestiegen und ist wenig später festgenommen worden. Er habe in dem Bus lautstark herumgeschrien, teilte die Polizei am Abend mit. Alarmierte Polizisten hätten den Mann dann beim Verlassen des Busses umstellt. Spezialkräfte der Polizei nahmen den 37-Jährigen fest, wie es weiter hieß. Verletzt wurde der Mann nicht - auch niemand im Bus. Weitere Hintergründe wurden zunächst nicht mitgeteilt.

