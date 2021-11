Mann mit Drogen und Messer am Hauptbahnhof festgenommen

Die Bundespolizei hat am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen, der verschiedene verpackte Drogen und ein Messer mit sich führte. Der 23-Jährige sei einer Streife am Samstagnachmittag zunächst wegen des starken Marihuanageruchs aufgefallen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei der Kontrolle seien dann nicht nur die Drogen, sondern auch ein sogenanntes Schlagringmesser sichergestellt worden. Dabei handelt es sich um ein Messer mit ausklappbarer Klinge, bei dem der Griff aus einem Schlagring besteht. Der 23-Jährige habe keinen Ausweis vorweisen können, teilte die Polizei weiter mit. Er wurde vorläufig festgenommen.

Die Bundespolizei hat am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen, der verschiedene verpackte Drogen und ein Messer mit sich führte. Der 23-Jährige sei einer Streife am Samstagnachmittag zunächst wegen des starken Marihuanageruchs aufgefallen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei der Kontrolle seien dann nicht nur die Drogen, sondern auch ein sogenanntes Schlagringmesser sichergestellt worden. Dabei handelt es sich um ein Messer mit ausklappbarer Klinge, bei dem der Griff aus einem Schlagring besteht. Der 23-Jährige habe keinen Ausweis vorweisen können, teilte die Polizei weiter mit. Er wurde vorläufig festgenommen.

Auf der Wache habe der 23-Jährige die Beamten beleidigt. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz, sowie wegen Beleidigung ein.