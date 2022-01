Mann mit Hakenkreuz-T-Shirt auf Corona-Demo

Bei einer Demonstration gegen die Corona-Politik am Montag in Aschersleben ist laut Polizei ein Mann mit einem T-Shirt mit Nazisymbol unterwegs gewesen. Auf dem Oberteil des 51-Jährigen war ein Hakenkreuz abgebildet, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Als die Einsatzkräfte die Identität des Mannes feststellen wollten, habe er «sein gesamtes Gedankengut aus der Reichsbürgerszene» geäußert, hieß es weiter. Bei ihm wurde den Angaben zufolge zudem ein Schlagring festgestellt.

Da seine Identität vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, begleiteten ihn die Beamten an seine Wohnadresse, wo er seinen Personalausweis vorzeigen konnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest habe einen Promillewert von 1,49 ergeben, hieß es. Der Schlagring und das getragene T-Shirt mit Hakenkreuz wurden den Angaben zufolge sichergestellt. Gegen ihn wird wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.