Mann mit Messer: Polizei in Bonn gibt Schüsse ab

Die Polizei hat am Mittwoch einen bewaffneten 31-Jährigen in Bonn angeschossen. Zeugen hatten die Einsatzkräfte gerufen, weil sich der mit einem Messer Bewaffnete in einem Wohnheim in der Innenstadt auffällig verhalten habe, teilte die Polizei mit. Als die Beamten eintrafen, sei ihnen der 31-Jährige auf der Straße entgegengekommen. Mit einem Messer in der Hand sei er auf sie zugelaufen und habe dieses auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht weggelegt, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin sei es zur Schussabgabe gekommen. Der Tatort liegt direkt neben einer Kindertagesstätte.

Ob ein Polizist oder mehrere Beamte geschossen haben, sei noch unklar. Nach Angaben des Polizeisprechers wurden mehrere Schüsse abgegeben. Der Mann sei dabei am Bein verletzt worden, er befinde sich im Krankenhaus. Aktuell besteht laut Polizei keine Lebensgefahr.

Am Vormittag hatte die Polizei Bonn auf Twitter zunächst von einer «Bedrohungssituation» gesprochen. Für Anwohner und Außenstehende bestehe aber keine Gefahr.