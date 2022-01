Mann nach Messerangriff lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist bei einem Streit in Hamburg mit einem Messer attackiert und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Streit war in der Nacht zum Samstag zwischen mehreren Männern in einer Wohnung im Stadtteil Lohbrügge eskaliert, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Demnach sei dem Opfer ein Messer in den Rücken gerammt worden. Der Mann sei lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei fahnde nach dem ihr bekannten Täter. Motiv des Streits, Alter der Personen sowie weitere Hintergründe zur Tat waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Ein Mann ist bei einem Streit in Hamburg mit einem Messer attackiert und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Streit war in der Nacht zum Samstag zwischen mehreren Männern in einer Wohnung im Stadtteil Lohbrügge eskaliert, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Demnach sei dem Opfer ein Messer in den Rücken gerammt worden. Der Mann sei lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei fahnde nach dem ihr bekannten Täter. Motiv des Streits, Alter der Personen sowie weitere Hintergründe zur Tat waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.