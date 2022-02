Mann nach wilder Fluchtfahrt festgenommen

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 45 Jahre alter Mann am frühen Sonntagmorgen mit seinem Kleinbus mehrere Unfälle in Berlin verursacht. Zeugen waren nach einem ersten Unfall im Stadtteil Prenzlauer Berg aufmerksam geworden. Auch einem Polizisten außer Dienst war das Fahrzeug aufgefallen, das mit gefährlichen Fahrstreifenwechseln, in Schlangenlinien und über rote Ampeln fuhr. Als der uniformierte Polizeibeamte den Mann schließlich auffordern konnte, aus dem Bus auszusteigen, flüchtete er erneut.

In der Folge kam es nach Polizeiangaben wieder zu einigen gefährlichen Situationen und Zusammenstößen, in einem Fall wurde eine Polizistin leicht verletzt. Schließlich stoppte die Besatzung eines Einsatzwagens den Bus und nahm den Fahrer fest. Im Fahrzeug waren kleinere Mengen Drogen. Nach einer Blutentnahme wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, weil er den Eindruck machte, psychologische Betreuung zu benötigen.

Der 45-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr, Verdachts der Verkehrsunfallflucht, der Nötigung, des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie des Verdachts der Urkundenfälschung verantworten.