Mann stirbt bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Zittau (Landkreis Görlitz) ist am Freitag ein Mann gestorben. Rettungskräfte hätten versucht, den 48-Jährigen zu reanimieren, allerdings ohne Erfolg, teilte die Polizei mit. Demnach brach das Feuer aus zunächst unbekannter Ursache am Mittag in der Wohnung des Mannes im ersten Obergeschoss aus. Das Wohnhaus sei durch die Flammen stark verqualmt gewesen und wurde geräumt. Die Feuerwehr löschte den Brand mit 15 Kräften. Zum Sachschaden machte die Polizei zunächst keine Angaben. Das Haus sei noch bewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

