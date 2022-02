Mann stirbt mit Stichverletzungen: Mordkommission ermittelt

Ein Bauarbeiter stirbt mit Stichverletzungen im Sony Center am Potsdamer Platz. Details sind noch unklar, aber die Mordkommission ermittelt.

Nach einem Todesfall am Potsdamer Platz in Berlin-Mitte ermittelt die Mordkommission. Ein 24-jähriger Bauarbeiter mit Stichverletzungen war am frühen Samstagnachmittag in einem Aufenthaltsraum im Untergeschoss des Sony Centers ums Leben gekommen, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Die Polizei habe um 12.45 Uhr einen Notruf mit dem Hinweis auf eine schwer verletzte Person erhalten. Rettungskräfte versuchten den Angaben zufolge den 24-Jährigen zu reanimieren, hatten aber keinen Erfolg.

Die Hintergründe waren laut dem Polizeisprecher zunächst unklar. Die Polizei war mit Spezialeinsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen dauern an. Der Bereich rund um den Ort, an dem der Mann gefunden wurde, sei am Samstagnachmittag noch abgesperrt gewesen. Die Situation, in der der schwer verletzte Bauarbeiter gefunden worden sei, lasse ein Fremdverschulden nicht ausschließen, so der Sprecher.

Der Tote gehörte zu einer Gruppe von Bauarbeitern, die mit Innenarbeiten beschäftigt waren. Die Befragung von Zeugen, insbesondere von Kollegen des Toten, sei noch nicht abgeschlossen, sagte der Sprecher. Zwei männliche Personen würden gezielt befragt. Ob es sich um Tatverdächtige handle, stehe aber noch nicht fest. Unklar war zunächst auch, ob es weitere Verletzte gab.