Mann stirbt nach Autounfall an Verletzungen

Ein Autofahrer ist in Berlin-Wilmersdorf nach einem Autounfall an seinen Verletzungen gestorben. Er war am späten Sonntagabend auf der Konstanzer Straße mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und gegen einen geparkten Lastwagen gekracht, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Der Mann verstarb später im Krankenhaus.

