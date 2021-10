Mann stürzt mit Muldenkipper in Steinbruch und stirbt

Ein 62 Jahre alter Mann ist mit einem Muldenkipper einen mehrere Meter hohen Abhang in einem Steinbruch in Arnsberg (Hochsauerlandkreis) heruntergestürzt und gestorben. Der Mann erlitt bei dem Arbeitsunfall am Montagmorgen tödliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Demnach sei die Unfallursache noch unklar. Die Staatsanwaltschaft habe einen Gutachter hinzugezogen. Auch das Amt für Arbeitsschutz ermittle.

