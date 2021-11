Mann überfällt Tankstelle mit Dönermesser

Ein Unbekannter hat eine Tankstelle in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) überfallen und mehrere Hundert Euro gestohlen. Er bedrohte den 54-jährigen Angestellten mit einem etwa 40 Zentimeter langen Dönermesser und forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dann griff der Räuber die Geldscheine und floh in Richtung eines Gewerbegebiets. Die Polizei fahndete am Montag unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Täter und sucht nach Zeugen, die den Vorfall am Montagnachmittag beobachtet haben.

