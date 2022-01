Mann von Zug überrollt: Frau tot in Wohnung entdeckt

In einer Wohnung in Tornesch (Kreis Pinneberg) ist am Dienstag eine 57-jährige tot gefunden worden. Einsatzkräfte haben sie entdeckt, nachdem zuvor am Nachmittag ein Mann an einem Bahnübergang von einem Zug überrollt worden war. Der 59-Jährige erlitt tödliche Verletzungen, wie die Polizeidirektion Itzehoe weiter mitteilte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten noch an, hieß es.

