Mann warnt Hausbewohner vor Feuer: Und wird verletzt

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Friesoythe im Landkreis Cloppenburg ist ein Bewohner verletzt worden. Der Mann habe das Feuer am Samstagabend bemerkt und die übrigen Hausbewohner gewarnt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er erlitt eine Rauchvergiftung und kam ins Krankenhaus, die anderen Bewohner blieben unverletzt. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar, die betroffene Wohnung wurde von dem Feuer vollständig zerstört. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Friesoythe im Landkreis Cloppenburg ist ein Bewohner verletzt worden. Der Mann habe das Feuer am Samstagabend bemerkt und die übrigen Hausbewohner gewarnt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er erlitt eine Rauchvergiftung und kam ins Krankenhaus, die anderen Bewohner blieben unverletzt. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar, die betroffene Wohnung wurde von dem Feuer vollständig zerstört. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.