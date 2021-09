Mann wird auf Autobahn von Sattelzug erfasst und stirbt

Ein auf die Fahrspur gelaufener Mann ist auf der Autobahn 81 bei Empfingen (Kreis Freudenstadt) von einem Sattelzug erfasst und tödlich verletzt worden. Polizeiangaben zufolge erlag er seinen Verletzungen an der Unfallstelle. Der 35-Jährige war am Dienstag unvermittelt auf die Fahrspur getreten, nachdem er sein Wohnmobil in Richtung Singen auf dem Standstreifen abgestellt hatte. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Ein auf die Fahrspur gelaufener Mann ist auf der Autobahn 81 bei Empfingen (Kreis Freudenstadt) von einem Sattelzug erfasst und tödlich verletzt worden. Polizeiangaben zufolge erlag er seinen Verletzungen an der Unfallstelle. Der 35-Jährige war am Dienstag unvermittelt auf die Fahrspur getreten, nachdem er sein Wohnmobil in Richtung Singen auf dem Standstreifen abgestellt hatte. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.