Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat beim 0:4 beim VfL Wolfsburg nicht nur eine schweren Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt einstecken müssen, es droht ein weiterer längerfristiger Ausfall. Abwehrspieler Cedric Brunner musste nach einem Zusammenprall und unglücklicher Landung auf dem Kopf ins Krankenhaus. «Er ist bei Bewusstsein und ansprechbar», sagte Trainer Frank Kramer am Samstag.

Brunner musste minutenlang durch die Arminia-Ärzte und Sanitäter auf dem Rasen behandelt werden und wurde mit einer Trage vom Spielfeld gebracht. «Es macht was mit einem, wenn du siehst, dass ein Mitspieler sein Bewusstsein verliert am Platz. So etwas geht an keinem vorbei. Ich hoffe, dass sich Celi von dem Aufschlag schnell erholt», sagte Kapitän Manuel Prietl.

Der 28-Jährige wird derzeit im Krankenhaus untersucht. «Wir warten auf Rückmeldung», sagte Kramer. «Wir hoffen, dass er ganz schnell wieder der Alte ist.» Bereits in der vergangenen Woche verletzte sich Fabian Klos schwer am Kopf.