Beim Zusammenstoß von zwei Autos auf der B180 bei Eisleben sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, wurde der Unfall am Montagabend von einer 63 Jahre alten Autofahrerin verursacht, die von der Bundesstraße nach links auf eine Auffahrt zur A38 abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem geradeaus fahrenden Auto einer 62-Jährigen, das der 63-Jährigen entgegenkam. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrerinnen sowie die 42-jährige Beifahrerin der Unfallverursacherin schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei am Dienstagmorgen musste die 42-Jährige mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die beiden Autofahrerinnen wurden stationär behandelt.