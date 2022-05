Die Eisleber Frühlingswiese hat ihre Besucherzahl nach zweijähriger coronabedingter Pause nahezu verdoppelt. Am Sonntagnachmittag deutete sich wenige Stunden vor dem Schluss eine Zahl zwischen 120.000 und 135.000 Besuchern an, sagte Marktleiter Siegmund Michalski. «Wir wurden förmlich überrascht von der Menge der Besucher, wir haben Gänsehaut.» Das Wetter habe gestimmt, es habe sich förmlich die Lebensfreude gezeigt. Die Frühlingswiese hatte am Donnerstag begonnen. Es waren rund 130 Schausteller, Händler und Aussteller dabei. 2019 habe die Besucherzahl bei 70.000 gelegen.