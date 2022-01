Manuel Seiler zum Bürgermeister in Dierdorf gewählt

Manuel Seiler ist der neue Bürgermeister von Dierdorf im Kreis Neuwied. Bei der Wahl am Sonntag entschied der parteilose Kandidat das Rennen mit einem vorläufigen Ergebnis von 56,19 Prozent der Stimmen für sich, wie die Stadt im Internet mitteilte. Mitbewerber Hans-Dieter Spohr (CDU) kam auf 22,63 Prozent und Johannes Hörter (SPD) auf 21,18 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde mit 11.000 Einwohnern lag bei rund 46 Prozent. Der 42-jährige Seiler folgt somit auf Horst Rasbach. Der SPD-Politiker, der seit 2012 das Amt inne hat, verabschiedet sich auf eigenen Wunsch in den Ruhestand.

